Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 12:01 Uhr

Bendorf

Baustelle auf Bendorfer Brücke: Auffahrt von der B42 auf die A48 in Richtung Koblenz wird voll gesperrt

Die Auffahrt an der Anschlussstelle Bendorf der A 48 von der B 42 in Richtung Koblenz wird an den kommenden beiden Wochenenden voll gesperrt.