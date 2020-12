Koblenz

Wer in den vergangenen Tagen am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz vorbeigefahren ist, hat sie längst gesehen: Die riesigen Bohrkräne, deren Geräte sich in den Boden arbeiten. Auf Nachfrage teilt ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur der Bundeswehr mit, dass zurzeit mehrere Vorbereitungen auf dem Baufeld laufen, damit dort das millionenschwere neue OP- und Funktionsgebäude entstehen kann. Aktuell werden eine rückverankerter Bohrpfahlwand und die Gründung des Neubaus hergestellt.