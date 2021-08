Innerhalb von gerade einmal 13 Monaten entstehen im Heiligenweg in Moselweiß drei große Gebäude mit insgesamt 73 Wohnungen. „Ein großer Teil des Rohbaus steht bereits“, sagte Bauherr Ralph Fischer am Donnerstag bei einer Baustellenführung – und das, obwohl die Arbeiten erst in diesem Mai begonnen haben. Und ohne dass die Öffentlichkeit viel davon mitbekommen hätte.