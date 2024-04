Plus Koblenz

Baumaßnahmen auf der rechten Rheinseite: Pfaffendorfer Brücke nur eine von vielen Baustellen

Von Peter Karges

i Die SPD-Ratsmitglieder Fritz Naumann (links), Marion Lipinski-Naumann (2. von links) und Marion Mühlbauer (2. von rechts) sowie die SPD-Kandidaten für die Kommunalwahl Anke Holl (3. von links) und Martin Lips (rechts) begrüßten Kai Mifka, den Leiter des Koblenzer Tiefbauamts, zu einem Vortrag über Bauvorhaben auf der rechten Rheinseite. Foto: Peter Karges

Nicht nur an der Pfaffendorfer Brücke soll gebaut werden. In den Stadtteilen auf der rechten Rheinseite stehen in den nächsten Jahren einige Projekte an. Der eiter des Koblenzer Tiefbauamts gibt einen Überblick.