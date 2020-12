Koblenz

Seit mehr als zehn Jahren wundern sich viele Koblenzer über eine Baulücke mitten in der Firmungstraße. Warum passiert nichts an dieser prominenten Stelle der Altstadt, die schon seit Jahren bebaut werden soll? Jetzt endlich stand das Thema im Stadtrat auf der Tagesordnung, der Startschuss für das Bauprojekt sollte gegeben werden. Doch fast wäre dies gescheitert oder zumindest vertagt worden. Und das liegt auch am Garten Herlet.