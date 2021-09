Drei Autobahnen, sechs Bundesstraßen, Schiffs- und Schienenverkehr: Die Möglichkeiten für Katastrophen in Koblenz sind schier unerschöpflich. Das sagte die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs beim Spatenstich zur neuen Feuerwache 2 in Niederberg Anfang Februar 2020. In zwei Wochen soll die Wache in Betrieb genommen werden. Mitte 2023 wird Koblenz dann mit dem Neubau in Bubenheim über drei große Feuerwachen verfügen.