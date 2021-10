1478 Einwohner leben laut Angaben der Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer (KommWis) zurzeit in Löf inklusive des Ortsteils Kattenes. In Zukunft könnte diese Zahl weiter steigen, dann nämlich, wenn auf dem Neubaugebiet „Fünf Morgen“ neue Einfamilienhäuser stehen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Ingenieur Oliver Karst nun Pläne zur Erschließung des Baugebiets vor.