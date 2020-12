Kreis MYK

Was genau wächst da eigentlich auf dem Feld? Diese Frage dürfte in den vergangenen Wochen durchaus häufiger gestellt worden sein als üblich. Als schöner Nebeneffekt der Corona-Pandemie hat es die Menschen wieder stärker in Wald und Flur getrieben getrieben, „uns Landwirten hat das plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit beschert“, sagt Wolfgang Karbaum. „Es war eine unglaubliche Freundlichkeit unterwegs, was jedem von uns auch mal richtig gut getan hat.“