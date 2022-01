Zwei neue Straßenleuchten sorgen an der Bushaltstelle Obermark in Lay in Zukunft für mehr Licht und Sicherheit. Eine bessere Ausleuchtung erhält die bestehende Querungshilfe über die Bundesstraße 49. Außerdem werden die Markierungen auf der Straße und in der Querungshilfe aufgefrischt.