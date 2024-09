Bauarbeiten in Arenberg: Fahrbahnbelag „Am Parkplatz“ wird erneuert

Von Dienstag, 10. September bis Montag, 23. September wird in der Straße „Am Parkplatz“ in Arenberg die Fahrbahn erneuert.

Der Fahrbahnbelag der Straße „Am Parkplatz“ in Arenberg wird von Dienstag, 10. September, bis Montag, 23. September, erneuert, teilt der Kommunale Servicebetrieb Koblenz mit. Am 10. September wird die Baustelle eingerichtet, am 11. September wird der Belag abgefräst. In der Zeit vom 12. bis 19. September werden Vorarbeiten durchgeführt, im Anschluss hieran erfolgt am 20. September der Einbau der neuen Asphaltschicht. Die Verkehrsfreigabe ist für den 23. September vorgesehen. Ein Befahren der Straße ist im genannten Zeitraum nicht möglich, die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt. Während der gesamten Bauzeit muss mit Behinderungen gerechnet werden, wofür um Verständnis gebeten wird.