Koblenz

Am Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWzK) wird in den kommenden Jahren ein neues mehrgeschossiges OP- und Funktionsgebäude errichtet. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Mobilität informierte nun ein Vertreter des Landesbetriebs Liegenschaften- und Baubetreuung (LBB) darüber, welche Auswirkungen die mehrjährigen Bauarbeiten an dem Millionenprojekt für den Verkehr auf die anliegende Rübenacher Straße (L 52) haben.