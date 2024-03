Bauarbeiten dauern länger: Leinpfad bei Lahnstein bis Mitte April gesperrt

Aktuell erneuert die Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein (EVM-Gruppe) eine Erdgasleitung im Bereich des Leinpfads, der am Rhein entlang von Lahnstein bis Koblenz führt.

Die Arbeiten werden von der Energienetze Mittelrhein (ENM), der Netzgesellschaft in der EVM-Gruppe, ausgeführt. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits abgeschlossen sein, teilt die EVM mit.

Die Straße ist gesperrt. Foto: Nadja Hoffmann-Heidrich

Aufgrund von Bauunterbrechungen wegen des Hochwassers dauern die Arbeiten nun voraussichtlich bis Mitte April an. Der Weg zwischen der Löhnberger Mühle in Lahnstein und der Emser Straße in Horchheim ist daher weiterhin für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt.

Laut EVM werde alles dafür getan, dass die Bauarbeiten schnellstmöglich abgeschlossen werden.