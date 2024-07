Plus Koblenz

Bauarbeiten an Koblenzer Gymnasium: Weiterer Schritt zur Rundumerneuerung

i Symbolisch legen sie den Grundstein für das neue Multifunktional-Gebäude (von links): Architekt Guido Fries, Schulleiter Ralf Schulte-Melchior, Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider, Oberbürgermeister David Langner, Julia Özdemir von der Schulaufsichtsbehörde ADD und Baudezernent Andreas Lukas. Foto: Sascha Ditscher

16 Jahre dauern die Bauarbeiten am Hilda-Gymnasium schon an, fasst Schulleiter Ralf Schulte-Melchior beim jüngsten Bautermin am größten Koblenzer Gymnasium zusammen – doch er klingt nicht genervt, wie man vermuten könnte, sondern fröhlich.