In schwierigen Zeiten haben die Altstadtvereine immerhin einen Grund zur Freude: Das Barockportal in der Weißer Gasse (so die amtliche Schreibweise) ist wieder vollständig. Die schadhaften Stellen wurden repariert, sodass das neu gestrichene schmiedeeiserne Tor, das in den vergangenen Monaten so schmerzlich vermisst wurde, wieder eingebaut werden konnte.