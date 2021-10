Ballwurfpyramide mit Hitler-Bild beim CSD: Zwei Koblenzer Stadträte stellen Strafanzeige

Beim Koblenzer Christopher Street Day (CSD) waren Bilder von Kommunalpolitiker an einem Stand von Die Partei zu sehen – und zwar als Ziel einer Ballwurfpyramide. Ganz oben Hitler, in Reihe zwei Alexander Gauland und Uwe Junge, darunter Paul, Alice Weidel (alle AfD) und Christian Altmaier. In der untersten Reihe waren Fotos von Thorsten Schupp (WGS), Justin Cedric Salka, Nicole Höchst und Jörg Meuthen (alle AfD) auf Dosen aufgeklebt. Das Konterfei von Pontius prangte auf einem Blatt über der Pyramide.