Güls

Hinter den Kulissen arbeiten knapp 20 Gülser seit Monaten daran, dass es ab Mai einen Wochenmarkt in ihrem Stadtteil geben wird. Hans Ternes ist einer von ihnen und gehört zum harten Kern der Initiative. Der 65-Jährige berichtet, dass der Markt freitags von 15 bis 19 Uhr auf dem Platz am Bühnenhaus des alten Moseltanzpalastes stattfinden wird. Los geht es am Freitag, 8. Mai. Dann werden dort etwa 17 Beschicker ihre Waren verkaufen.