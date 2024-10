Plus Andernach B9 nach Bonn zwei Nächte lang gesperrt: Arbeiten in Andernach gehen in die nächste Runde i Zwischen der Anteltalbrücke und der Anschlussstelle B 256 wurde in den vergangenen Wochen die Fahrbahn in Richtung Koblenz erneuert. Ab kommender Woche geht es nun in Fahrtrichtung Bonn weiter mit den Arbeiten. Foto: Rico Rossival Nachdem in den vergangenen Wochen die Fahrbahndecke der B 9 zwischen der Andernacher Anteltalbrücke und der Anschlussstelle B 256 in Fahrtrichtung Koblenz erneuert wurde, gehen die Arbeiten in dem Streckenabschnitt ab Montag, 14. Oktober, nun in die nächste Runde. Dafür muss die temporäre Schutzeinrichtung zurückgebaut und auf die Fahrtrichtung Koblenz umgesetzt werden, informiert der LBM in einer Pressemitteilung. Lesezeit: 1 Minute

Die B 9 wird für diese Arbeiten in Fahrtrichtung Bonn in der Nacht zu Freitag, 11. Oktober, und in der Nacht zu Samstag, 12. Oktober, komplett gesperrt. In Fahrtrichtung Koblenz läuft der Verkehr einspurig am Baufeld vorbei. Verkehr läuft einspurig an Baustelle vorbei Ab Donnerstag, 17. Oktober, werden dann die Asphaltschichten im Verlauf ...