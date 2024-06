Plus Koblenz B2Run, Demo und viele Sperrungen: Am Freitag wird es eng auf den Straßen im Koblenzer Zentrum Von Matthias Kolk i Beim B2Run in Koblenz werden dieses Jahr rund 15 000 Teilnehmer erwartet. Für den Firmenlauf müssen viele Straßen in der Stadt für einige Stunden abgesperrt werden. Foto: Sascha Ditscher/Archiv 5,4 Kilometer müssen Teilnehmer des B2Runs 2024 am Freitag, 28. Juni, in Koblenz zurücklegen. Ihr Weg führt mitten durch die Stadt, unter dem Schatten der Bäume in den Rheinanlagen hindurch, aber eben auch über Straßen, wo sonst nur Autos und schwere Fahrzeuge fahren. Von denen werden in Alt-, Vor- und Südstadt deshalb einige voll gesperrt werden müssen. Gleichzeitig zieht eine Demo durch die Stadt. Auf den Straßen könnte es deshalb eng werden. Lesezeit: 2 Minuten

Die Stadt Koblenz kündigte an, Verkehrsteilnehmer sollen sich am Freitag ab nachmittags für Fahrten in der Koblenzer Innenstadt Zeitpuffer einplanen. Neben dem Firmenlauf und der Demo steht in der Rhein-Mosel-Halle zudem noch eine Comedyveranstaltung von Jürgen B. Hausmann an, bei der viele Besucher erwartet werden. Erste Sperrungen ab 15.30 Uhr Der Startschuss ...