Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 16:49 Uhr

Koblenz

B 9 in Koblenz: Vollsperrung der Römerstraße in Richtung Innenstadt

Bereits an diesem Donnerstag wird die Stadtdurchfahrt (Römerstraße, B 9) in Richtung Innenstadt in der Zeit von 19.30 bis 5.30 Uhr und nicht in der Nacht vom 13. zum 14. März voll gesperrt.