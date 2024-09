Plus Koblenz „Azubi-Champions“ messen sich in Koblenz: Hier steht der Teamgedanke im Fokus Von Wolfgang Lucke i Die EPG Guardians gaben an der Basketball-Station gute Tipps für den perfekten Wurf in den Korb. Foto: Wolfgang Lucke Natürlich kann bei einer Meisterschaft nur einer gewinnen. Das war auch so beim Ausbildungs-Event „Azubi-Champions“, einer gemeinsamen Aktion von IHK, Sportbund Rheinland und Sportjugend Rheinland. Doch an diesem Tag stand neben dem Kräftemessen auch der Teamgedanke im Fokus. Lesezeit: 3 Minuten

Eine wunderschöne Szenerie bietet sich am Freitag im Stadion Oberwerth. Auf dem ganzen Spielfeld ist Jugend in Bewegung zu sehen. Hier wird Seil gesprungen, dort mit dem Ball hantiert, am Spielfeldrand läuft gerade ein Geschicklichkeitsspiel. Die Veranstaltung „Azubi-Champions“ geht gerade in ihre Endphase vor der feierlichen Siegerehrung. Zeit die letzten ...