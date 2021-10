„Nach der Schule beginnt der Ernst des Lebens“, ist oft zu hören. Doch wie genau soll der überhaupt aussehen? Das dürften sich wohl viele junge Menschen fragen, denn die Vielfalt an Möglichkeiten scheint beim Start ins Berufsleben riesig. Eine Orientierung bieten die Azubi- und Studientagen in der CGM-Arena, präsentiert von unserer Zeitung, an diesem Wochenende nun schon zum 14. Mal.