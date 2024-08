Autounfall unter Alkoholeinfluss: Mann überschlägt sich mit 500-PS-Fahrzeug und verletzt sich leicht

Ein Auto hat sich in Bendorf am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 308 überschlagen.

Wie die Polizeiinspektion Bendorf weiter berichtet, war der Fahrer des mehr als 500 PS starken Wagens, der aus Richtung Bendorf-Sayn kam, in Richtung Bendorf-Stromberg unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 36-jährige Bendorfer, der allein unterwegs war, die Kontrolle über den BMW, sodass dieser sich überschlug. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto retten und verletzte sich laut Polizei glücklicherweise nur leicht. Am Wagen entstand mutmaßlich Totalschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Führerschein beschlagnahmt

Bei der Aufnahme des Unfalls fiel der Polizei auf, dass der Atem des Fahrers nach Alkohol roch. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Wagen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Autos war die L 308 für circa eine Stunde voll gesperrt. Neben der Polizei Bendorf und Koblenz waren die Feuerwehr Bendorf, der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Dierdorf im Einsatz. red