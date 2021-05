Seit Monaten schon sind viele Menschen in Moselweiß und Güls beunruhigt: Immer wieder haben hier Mülltonnen und Kleidercontainer gebrannt, im März wurde ein Dixi-Klo in Moselweiß angezündet, insgesamt siebenmal standen sogar Autos in Flammen. Hausfassaden und Fenster wurden dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen – und auch deshalb fürchten Anwohner, dass irgendwann ein Feuer auf ihre Häuser übergreifen könnte.