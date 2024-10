Kettig

Autos stoßen in Kettig frontal zusammen – Zwei Menschen verletzt

i Zwei Menschen wurden bei der Kollision verletzt. Foto: Feuerwehr VG Weißenthurm/Detlef Schneider

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 20 Uhr in Kettig auf der Kreisstraße 65 an der Auffahrt auf die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz gekommen.