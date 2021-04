Moselweiß

Autos, Bäume und Bänke beschmiert: Mehr als 30 Hakenkreuze am Moselufer

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag am Moselweißer Moselufer Hakenkreuze in roter Farbe an drei Autos, diverse Bäume, Parkbänke, Hinweisschilder und Gehwegplatten gesprüht. Auf Nachfrage teilt Polizeisprecher Friedhelm Georg mit, dass weit mehr als 30 der verfassungsfeindlichen Symbole gezählt wurden.