Autokennzeichen in Koblenz und MYK: Einige Nazicodes sind erlaubt

Andernachs Bürgermeister Achim Hütten darf seine Initialen auf dem Nummernschild spazieren fahren. Obwohl er sich die Initialen mit Adolf Hitler teilt. Shabnam Ahmadshahi, SPD-Fraktionsmitglied im Koblenzer Stadtrat, darf ihre Initialen nicht auf dem Kfz-Kennzeichen platzieren. SA könnte nämlich auch für „Sturmabteilung“ stehen, die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP im Dritten Reich. In Rheinland-Pfalz ist die Buchstabenkombination SA auf Kfz-Kennzeichen grundsätzlich untersagt. Das gilt auch für die Kombis KZ (Konzentrationslager), HJ (Hitlerjugend), NS (Nationalsozialismus), SS (Sturmstaffel). Genannt werden die „braune Kennzeichen“, angelehnt an die politische Farbgebung der Rechten. HH ist nur dann verboten, wenn die Buchstabenkombi in Verbindung mit der Zahl 18 oder 88 gewählt wird. 18 könnte mit Blick auf das Alphabet schließlich für den ersten und achten Buchstaben, also die Initialen Hitlers, die 88 für zwei Hs, also den Hitlergruß „Heil Hitler“ stehen. Ein HH auf dem Kennzeichen mit anderen Zahlenkombis gibt es gleich hundertfach in Koblenz – genau 222-mal, sagt Thomas Knaak, Sprecher bei der Koblenzer Stadtverwaltung.