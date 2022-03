Koblenz

Autofahrer in Koblenz aufgepasst: Die B 9 wird eine Nacht voll gesperrt

An der B 9 wird am Langemarckplatz eine neue Großbeschilderung aufgebaut. Dazu muss die B 9 in Fahrtrichtung Bonn in der Nacht auf kommenden Mittwoch, 9. März, von 20 bis 5 Uhr voll gesperrt werden.