Koblenz

Autofahrer drehen Runden auf Festungsplateau: Polizei leitet Strafverfahren ein

Am Montagabend lag auf den Rasenflächen und Schotterwegen auf der Festung Ehrenbreitstein eine dünne Schneeschicht. Diese Idylle lockte zwei Autofahrer und ihre Beifahrer an, die auf den Rasenflächen mit ihren Autos ihre Runden drehten. Am Tag danach ist der Schnee weg und zurück bleibt eine zerstörte Rasenfläche.