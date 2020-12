Koblenz

An der Koblenzer Südtangente stehen wegen der Bauarbeiten erneut erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen an. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. So werden derzeit die Hochstraße Oberwerth und die Hangbrücke Laubachtal instand gesetzt. Nun wird dort eine Behelfsüberfahrt in Fahrtrichtung Hunsrück eingebaut. Dazu muss die Fahrbahn der B 327 in Richtung Hunsrück in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch einmal voll gesperrt werden, und zwar zwischen 19 und 5.30 Uhr.