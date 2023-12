Auto kollidiert mit Radlerin im Industriegebiet Koblenz: Junge Frau erleidet Platzwunde

Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Bei einer Kollision mit einem Auto ist eine 22-jährige Radfahrerin am Mittwochabend im Industriegebiet Koblenz verletzt worden. Die junge Frau aus Rhens war auf der August-Horch-Straße in Richtung Kesselheim unterwegs, als sie gegen 22.07 Uhr im Verkehrskreisel an der Straße „Zur Bergpflege“ mit einem Pkw kollidierte. Sie stürzte, zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos entfernte sich laut Polizei im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 fragt: Wer kann Hinweise zum Unfallhergang, zum Auto, zum Fahrer oder zur Fahrerin und/oder zum Kennzeichen des Wagens machen? Kontakt: Tel. 0261/103 29 10