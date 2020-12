Archivierter Artikel vom 19.07.2020, 12:13 Uhr

Koblenz

Außer Rand und Band: 28-Jähriger rastet in Koblenzer Altstadt aus

Am frühen Sonntagmorgen schien es zunächst so, als wollte sich ein stark alkoholisierter 28-Jähriger in der Münzstraße mit einigen Polizeibeamten unterhalten. Jedoch war er belustigt bis respektlos und rastete kurze Zeit später vollkommen aus und schrie herum.