Ausschuss in Koblenz fordert: Eltern sollen nach ihren Kita-Bedarfen abgefragt werden

i Wie sieht der Bedarf der Eltern hinsichtlich der Betreuung in Kindertagesstätten aus? Um die tatsächlichen Bedarfe der Eltern zu erfassen, fordert der Koblenzer Stadtelternausschuss eine jährliche Abfrage. Symbol Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder

Schon seit Jahren fordert der Stadtelternausschuss in Koblenz eine jährliche Bedarfsabfrage in Sachen Kitas. Diese sei geeignet und notwendig, um die Betreuungszeiten auf die Bedarfe der Eltern abzustimmen, so das Gremium in einer Pressemeldung. Derzeit verlasse sich das Jugendamt auf statistische Daten und Erfahrungswerte, ignoriere dabei aber die tatsächlichen Bedürfnisse der Eltern.