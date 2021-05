Als Kai Sistenich sich vor sechs Jahren einen Traum erfüllte und fünf Hühner kaufte, wusste er nicht, dass er wenige Zeit später zum Hühnerretter werden würde. Eine spannende, manchmal anstrengende aber auch erfüllende Aufgabe. Mehr als 1000 Legehennen hat er seitdem mit seinem sechsköpfigen Koblenz-Team vor dem Schlachter bewahrt und an Tierfreunde vermittelt. Was genau der Niederberger in seinem Ehrenamt tut, hat er uns bei einem Besuch in seinem Garten erzählt.