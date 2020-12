Koblenz

Von Hamsterkäufen in Bekleidungsgeschäften oder Handyshops ist am Dienstagmittag keine Spur: Fast menschenleer sind die Läden, und auch auf den Straßen ist erheblich weniger los als sonst an einem sonnigen Frühlingstag. Nur auf den Plätzen, an den Cafés und Eisdielen ist es voll. Hier sieht es auch im Ausnahmezustand aus wie immer. Noch.