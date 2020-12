Koblenz

Hunderte von Kilometern legen sie während ihrer Arbeitszeiten zurück, bevor sie am Abend auf einen Autohof oder eine Autobahnraststätte fahren, um dort ihren wohlverdienten Feierabend zu machen. Die Rede ist von Lkw-Fahrern. Seit Corona bieten sich nicht einmal mehr die Pausen an Raststätten als Abwechslung zu den sonst eher einsamen Fahrten in den Lkw an. Restaurants und Gaststätten haben nämlich durch die Maßnahmen geschlossen. Immer häufiger kommt es jetzt allerdings vor, dass Restaurants an Raststätten eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Der Autohof Shell an der Ausfahrt Koblenz-Metternich der A 61 hat ebenfalls eine solche Genehmigung.