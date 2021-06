Ausgemusterten Legehennen winkt nun glückliches Leben: 145 Hühner an Tierfreunde aus Koblenz und der Region übergeben

„Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn“, trällerten Lilian Harvey und Willy Fritsch einst in der Ufa-Produktion „Glückskinder“. Für die 1930er-Jahre mögen die Liedzeilen des Ohrwurms noch Bestand gehabt haben. Mit dem tristen Leben des Federviehs in der heutigen kommerziellen Tierhaltung hat die einst besungene Hühner-Romantik aber nichts mehr zu tun. Immerhin 145 Tiere einer Hühnerfarm aus dem Westerwald erleben nach einem Jahr Eierlegen in Akkord, oft ohne jemals das Tageslicht gesehen zu haben, nun zumindest einen artgerechten Ruhestand. Der Verein „Rettet das Huhn“ unter der regionalen Federführung von Kai Sistenich aus Niederberg hat die Legehennen an Tierfreunde der Rhein-Mosel-Stadt und der Region vermittelt. Am Samstagabend wurden die Hühner am Koblenzer Tierheim übergeben.