Ausbildung fürs Lehramt Pflege ist gesichert: PTHV und Ministerium vereinbaren Übergangsregelung

Das rheinland-pfälzische Ministerium für Weiterbildung, Wissenschaft und Kultur und die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV) vermelden einen Teilerfolg auf dem Weg zum Erhalt der Pflegewissenschaft in der Hochschulregion Koblenz: Die Lehramtsstudiengänge mit dem Fach Pflege werden zunächst an der PTHV weitergeführt. Das bedeutet, dass auch im kommenden Wintersemester 2021/2022 neue Studierende angenommen werden, was nach der Stilllegung der kompletten Fakultät (wir berichteten) nicht vorgesehen war. Und nicht nur das: Ab dem Wintersemester 2022/2023 soll die komplette Ausbildung im Pflege-Lehramt an der Universität in Koblenz weitergeführt werden, „in alleiniger Verantwortung der Universität“, wie es in der Pressemitteilung heißt.