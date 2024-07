Ausbau Südallee geht weiter: Am Friedrich-Ebert-Ebert-Ring wird eine Spur gesperrt

Anzeige

Die Arbeiten beginnen am Montag, 15. Juli, und werden voraussichtlich bis Ende August dauern. Für die Dauer der Maßnahme muss einer der zwei Fahrstreifen des Friedrich-Ebert-Rings stadtauswärts in Richtung Pfaffendorfer Brücke in Höhe der Südallee für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, um auch weiterhin einen sicheren Fuß- und Radverkehr gewährleisten zu können, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Querung des Friedrich-Ebert-Rings für Fußgänger sowie Radfahrende in Richtung Casinostraße bleibt weiterhin mittels Ampelschaltung möglich.