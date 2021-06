Der Ausbau des Wallersheimer Wegs beginnt am Montag, 28. Juni. Das teilte die Stadt Koblenz am Freitagmittag mit. Derzeit sei davon auszugehen, dass die Straßenbauarbeiten Ende 2022 abgeschlossen sein werden. Um den Ausbau der Straße in Wallersheim und Neuendorf hatte es lange, kontroverse Diskussionen im Koblenzer Stadtrat gegeben.