Ausbau des Leinpfads in Pfaffendorf steht an: Arbeiten beginnen am Montag

i Der Ausbau des Leinpfades in Pfaffendorf zur touristischen Radroute beginnt nächste Woche. Foto: Stadt Koblenz

Die Erneuerung der Leinpfade inklusive des Ausbaus der touristischen Radrouten hat in Koblenz begonnen, so in Kesseheim und Horchheim. Nun ist Pfaffendorf an der Reihe.