Vier Kommunen in der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm haben schon 2017 ein Konzept für Hochwasserschutz erstellt. Jetzt sollen in drei weiternen VG-angehörigen Orten, in Kettig, Bassenheim und in der Stadt Mülheim-Kärlich ebenfalls Maßnahmen ergriffen werden. Darüber informiert die Verbandsgemeindeverwaltung.