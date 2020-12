Koblenz

Schon seit vielen Jahren wird darüber diskutiert, die August-Horch-Straße im Koblenzer Industriegebiet auszubauen. Im städtischen Etat für das kommende Jahr sind nun entsprechende Mittel eingestellt. In seiner jüngsten Sitzung hat nun auch der Kesselheimer Ortsbeirat der anvisierten Maßnahme zum Ausbau der August-Horch-Straße zwischen den beiden Kreiseln an der Carl-Spaeter-Straße und der Einmündung der Straße „Zur Bergpflege“ zugestimmt. Gleichzeitig befürwortete er auch die weiteren Straßenausbaumaßnahmen in Kesselheim, die von der Stadt anvisiert sind.