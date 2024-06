Plus Koblenz

Augusta-Fest an zwei Tagen: Der Anfang ruckelt

Von Winfried Scholz

i Ganz nach ihrem historischen Vorbild sucht Sabine Schmidt als Kaiserin Augusta beim Flanieren durch die Anlagen den Kontakt zur Bevölkerung. Begleitet wird sie von ihrer Tochter Luise, gespielt von Merle Hoheneck, und ihrem Sohn Friedrich, gespielt von Michael Schmitz, sowie weiteren Damen und Herren der Koblenzer Stadtsoldaten von 1975. Fotos: Winfried Scholz Foto: Winfried Scholz

„Etwas befremdet“ wegen der für sie ungewohnten Szenerie zeigte sich Kaiserin Augusta – bereits zum 19. Mal von Sabine Schmidt dargestellt – bei der Eröffnung des diesjährigen Augusta-Festes. Die nahm Oberbürgermeister David Langner diesmal nicht am renovierungsbedürftigen Augusta-Denkmal, sondern an der Konzert-Muschel vor. Die Kaiserin erklärte: „Ich bin gewohnt, in mehr Gesichter zu schauen.“