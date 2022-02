Koblenz

Aufzug in Koblenz: Start am Clemensplatz

Bei der Versammlungsbehörde ist ein Aufzug unter dem Motto „Spaziergang in Liebe und Harmonie“ angemeldet worden, der am heutigen Montag, 7. Februar, stattfinden wird. Das teilte die Stadtverwaltung Koblenz am Montag mit.