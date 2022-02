Wer in ein zentral gelegenes Parkhaus fährt, der will in der Regel sein Auto abstellen und dann irgendwas in der Stadt erledigen. Doch in die Tiefgarage am Görresplatz sollten derzeit nur Menschen fahren, die gut zu Fuß sind – und das unterirdische Gebäude über Treppen wieder verlassen können. Denn seit Monaten ist hier der Aufzug gesperrt. Und das hat schon zu zahlreichen ärgerlichen Situationen geführt.