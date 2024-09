Auftritte im Dezember: Der Benefizchor in Koblenz sucht neue Sänger

Der 2021 von Michael Brill als Projektchor gegründete Benefizchor sucht neue Sängerinnen und Sänger für Auftritte am 1. Dezember in Neustadt/Wied, am 13. Dezember in Koblenz und am 14.

Dezember in Neustadt/Weinstraße, bei denen laut Mitteilung des Chores Spenden für einen Schulneubau in Namibia gesammelt werden sollen. Chorerfahrung ist nicht erforderlich. Zu einer offenen Probe lädt der Chor für Samstag, 14. September, von 14 bis 18 Uhr in den Theaterraum der Willi-Graf-Schule, Handwerkerstraße 14, in Koblenz ein. Weitere Informationen im Internet unter www.benefizchor.de oder per E-Mail an info@benefizchor.de