Koblenz/Lahnstein

Eigentlich müsste der Garten mal dringend gemacht werden. Aber dafür ist später noch Zeit. Im Moment sitzt Katrin Stein bei schönem Wetter auf dem Balkon, bei schlechtem in der Küche, und näht. Schutzmasken. 30 hat sie an einem Wochenende geschafft. Und sie ist nur eine von vielen: Rund 50 Näherinnen aus den Koblenzer Karnevalsvereinen schneiden zu, bügeln, sitzen an ihren Maschinen.