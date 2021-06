Am Montag ist die Impfpriorisierung deutschlandweit aufgehoben worden. Viele Arztpraxen in Koblenz haben sofort in den ersten Stunden der neuen Woche einen extremen Ansturm erlebt – der an den Folgetagen nicht abebbte, wie Dr. Hans-Josef Müller sagt, Obmann der Koblenzer Kreisärzteschaft sowie Vorstandsmitglied und Ehrenvorsitzender des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbands: „Ich bin seit 45 Jahren in dem Beruf. Aber so was habe ich noch nicht erlebt.“