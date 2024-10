Plus Koblenz

Aufbau auf den ersten Plätzen gestartet: Koblenz schmückt sich für den Weihnachtsmarkt

i Mitarbeiter des Marktorganisators Koenitz sind mit dem Aufbau des Weihnachtsmarkts auf dem Görresplatz beschäftigt. Foto: Matthias Kolk

Kaum fallen in Koblenz die Blätter von den Bäumen, stehen schon die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt in der Altstadt herum. In fast genau drei Wochen, am 22. November, eröffnet der Weihnachtsmarkt. Manche Plätze werden schon jetzt dafür geschmückt.