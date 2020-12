Koblenz

Im Moment gibt es kaum Probleme. Denn der Verkehr ist wirklich überschaubar. In normalen Zeiten aber ist die Trierer-/Mayener Straße der Prototyp einer Ausfallstraße: Noch vor gar nicht langer Zeit führten morgens zwei Spuren in die Stadt, abends zwei raus. In Spitzenpendlerzeiten herrscht auf diesen Straßen reger Verkehr, oft auch Stau. Die Verwaltung hat nun aber (noch vor Corona) geplant, hier einen Teil der Fahrbahn für Radfahrer zu markieren und entsprechend den Autos weniger Platz zur Verfügung zu stellen. Ist das denn überhaupt möglich – und nötig? An beiden Seiten der Trierer Straße gibt es doch einen Radweg. Die RZ beantwortet die wichtigsten Fragen.